Fenerbahçe'den çift idman
Avusturya? kampını tamamlayan sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde dün sabah ve akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Avusturya? kampını tamamlayan sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde dün sabah ve akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sabahki idmanın bir grup futbolcu salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmaları yaptı. Sahada ise taktik çalışıldı. Ayrıca Okan Turp iyileşti ve takıma katıldı.
DİRAR KAMPA KATILDI
Afrika? Kupası'nda Fas Milli Takımı ile boy gösteren Nabil Dirar tatilini tamamlayarak sarı-lacivertlilerin kampına katıldı. Yıldız futbolcu takım arkadaşlarıyla hasret giderirken ortaya neşeli görüntüler çıktı. Dirar'ın uzun süredir görmediği Ozan Tufan ile sohbeti dikkat çekti.
REYES TAKIM ARIYOR
Kampa önceki gün katılan Diego Reyes takımda istenmiyor. Meksikalı stoperin menajeriyle irtibata geçen yönetim, oyuncuya kulüp bulması yönünde talimat verdi. Geçen sezon ocakta Leganes'e kiralanan 26 yaşındaki futbolcunun bir sezon daha kontratı var.
- 29.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Fenerbahçe'den çift idman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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