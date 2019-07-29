Fenerbahçe'de 24 numara artık onun
Yeni transferlerden Garry Rodrigues, dün sosyal medya hesabından giyeceği forma numarasını açıkladı. 28 yaşındaki yıldız futbolcu, yeni sezonda Fenerbahçe'de 24 numaralı formayı giyeceğini duyurdu. Bu arada geçtiğimiz sezon sarı- lacivertlilerde 24 numaralı formayı Barış Alıcı giymişti.
Yeni transferlerden Garry Rodrigues, dün sosyal medya hesabından giyeceği forma numarasını açıkladı. 28 yaşındaki yıldız futbolcu, yeni sezonda Fenerbahçe'de 24 numaralı formayı giyeceğini duyurdu. Bu arada geçtiğimiz sezon sarı- lacivertlilerde 24 numaralı formayı Barış Alıcı giymişti.
- 29.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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