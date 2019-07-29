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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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'de 24 numara artık onun

Fenerbahçe'de 24 numara artık onun

Yeni transferlerden , dün hesabından giyeceği forma numarasını açıkladı. 28 yaşındaki yıldız futbolcu, 'de 24 numaralı formayı giyeceğini duyurdu. Bu arada geçtiğimiz sezon 24 numaralı formayı giymişti.

Yeni transferlerden , dün hesabından giyeceği forma numarasını açıkladı. 28 yaşındaki yıldız futbolcu, 'de 24 numaralı formayı giyeceğini duyurdu. Bu arada geçtiğimiz sezon 24 numaralı formayı giymişti.

Fenerbahçe'den dev satışlar

  1. 29.7.2019
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