Fenerbahçe yeni Elmas'ını buldu!

Eljif Elmas'ı 16 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye satan Fenerbahçe, yeni yıldızlar için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, bu kez de Almanya U19 Ligi'nde Köln forması giyen Darko Churlinov'a göz dikti. Geçtiğimiz sezon 18 gol ile kral olan 19 yaşındaki Makedon oyuncunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.