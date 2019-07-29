Fenerbahçe yeni Elmas'ını buldu!
Eljif Elmas'ı 16 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye satan Fenerbahçe, yeni yıldızlar için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, bu kez de Almanya U19 Ligi'nde Köln forması giyen Darko Churlinov'a göz dikti.
Eljif Elmas'ı 16 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye satan Fenerbahçe, yeni yıldızlar için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, bu kez de Almanya U19 Ligi'nde Köln forması giyen Darko Churlinov'a göz dikti. Geçtiğimiz sezon 18 gol ile kral olan 19 yaşındaki Makedon oyuncunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
- 29.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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