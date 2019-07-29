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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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yeni Elmas'ını buldu!

Fenerbahçe yeni Elmas'ını buldu!

'ı 16 milyon euro bonservis bedeliyle 'ye satan , yeni yıldızlar için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, bu kez de Ligi'nde Köln forması giyen 'a göz dikti.

'ı 16 milyon euro bonservis bedeliyle 'ye satan , yeni yıldızlar için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, bu kez de Ligi'nde Köln forması giyen 'a göz dikti. Geçtiğimiz sezon 18 gol ile kral olan 19 yaşındaki Makedon oyuncunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

  1. 29.7.2019
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