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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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için Kolarov’dan başkası yalan!

Fenerbahçe için Kolarov’dan başkası yalan!

, Sırp yıldızdan vazgeçmiyor. Obradovic’in de devreye girdiği transferde kulüplerin bonservis konusunda anlaşması halinde imzaların kısa sürede atılması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından 'nin listesindeki ilk isim olan 'da her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Roma ile bir yıl daha sözleşmesi kalan Sırp sol beki ikna ederken, İtalyan ekibiyle bonservis konusunda kıran kırana pazarlıklar sürüyor. Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın başantrenörü 'in de devreye girdiği transferde 33 yaşındaki futbolcunun 'a gelmeye hazır olduğu belirtiliyor. Kulüplerin bonservis bedeli konusunda uzlaşma sağlaması halinde Kolarov'un en kısa sürede İstanbul'a gelip imza atacağı ifade ediliyor.

  1. 29.7.2019
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