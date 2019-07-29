Fenerbahçe için Kolarov’dan başkası yalan!
Fenerbahçe, Sırp yıldızdan vazgeçmiyor. Obradovic’in de devreye girdiği transferde kulüplerin bonservis konusunda anlaşması halinde imzaların kısa sürede atılması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin transfer listesindeki ilk isim olan Aleksandar Kolarov'da her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, Roma ile bir yıl daha sözleşmesi kalan Sırp sol beki ikna ederken, İtalyan ekibiyle bonservis konusunda kıran kırana pazarlıklar sürüyor. Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın başantrenörü Zeljko Obradovic'in de devreye girdiği transferde 33 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a gelmeye hazır olduğu belirtiliyor. Kulüplerin bonservis bedeli konusunda uzlaşma sağlaması halinde Kolarov'un en kısa sürede İstanbul'a gelip imza atacağı ifade ediliyor.
- 29.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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