Fenerbahçe için Bas Dost iddiası

Hücuma takviye yapacak olan Fenerbahçe için bir başka iddia da Portekiz'den geldi. Radio Rennasança, Sporting Lizbon'un satış listesine koyduğu 1.90'lık Bas Dost'un sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğunu ileri sürdü. Haberde; 1.92'lik 30 yaşındaki forvet için ilk görüşmenin de yapıldığı ifade edildi.