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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe için Bas Dost iddiası

Hücuma takviye yapacak olan için bir başka iddia da Portekiz'den geldi. , 'un satış listesine koyduğu 1.90'lık 'un sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğunu ileri sürdü. Haberde; 1.92'lik 30 yaşındaki forvet için ilk görüşmenin de yapıldığı ifade edildi.

Hücuma takviye yapacak olan için bir başka iddia da Portekiz'den geldi. , 'un satış listesine koyduğu 1.90'lık 'un sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğunu ileri sürdü. Haberde; 1.92'lik 30 yaşındaki forvet için ilk görüşmenin de yapıldığı ifade edildi.

  1. 29.7.2019
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