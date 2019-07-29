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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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'a mesaj net: Bahanesi kalmadı

Ersun Yanal'a mesaj net: Bahanesi kalmadı

’ın “Kadroda sıkıntı var, takviye lazım” açıklamasından sonra 4 müjdesi veren başkan, “Takımı tamamlayıp, sezona gireceğiz. Bu işin bahanesi kalmadı” diye konuştu.

Başkanı , uzun süredir beklenen şampiyonluk hasretini bu sezon dindirmeye kararlı. Max Kruse, Altay Bayındır, Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Emre Belözoğlu gibi yıldızları alarak takımın çehresini değiştiren sarı-lacivertlilerde değişim dönemi kapanana kadar sürecek. ile yapılan hazırlık maçının 2-1 kaybedilmesinden sonra Teknik Direktör 'ın, "Kadro kalitesinde sıkıntı var, takviye lazım" açıklamasının ardından 'nda konuşan Başkan Ali Koç, 4 ismin daha geleceğini müjdelemişti.

HOCANIN İSTEDİKLERİNİ ALDIK
Başkan Ali Koç; iki stoper, bir ön libero ve bir de santrfor getirmek istediğini söylemiş, "Artık bahanemiz kalmadı. Bu sezon şampiyon olacağız" demişti. Bu açıklamanın perde arkasında Ersun Hoca'nın yaptığı açıklamanın olduğu iddia edildi. Yakın çevresine konuşan Başkan Koç'un, "İstediği oyuncuları aldık, almaya da devam ediyoruz. Bu sezon kesinlikle şampiyon olmalıyız. Başka bahanesi kalmadı" diyerek olası bir başarısızlığın kabullenmeyeceğini belirtti.

  1. 29.7.2019
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