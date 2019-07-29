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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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AUDI Cup'a hazır

Fenerbahçe AUDI Cup'a hazır

AUDI Cup'ta mücadele etmek için bugün 'ya giden , buradaki antrenmanını akşam saatlerinde yaptı.Teknik direktör yönetiminde TSİ 19.30'da başlayan antrenman, Heimstetten Stadı'nda gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör yönetiminde TSİ 19.30'da başlayan antrenman, Heimstetten Stadı'nda gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Antrenmanın sonunda SV Heimstetten takımı oyuncuları, sarı lacivertli futbolcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi. , yarın TSİ 21.30'da Allianz Arena'da ile karşılaşacak.

  1. 29.07.2019
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