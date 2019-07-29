Fenerbahçe AUDI Cup'a hazır
AUDI Cup'ta mücadele etmek için bugün Almanya'ya giden Fenerbahçe, buradaki antrenmanını akşam saatlerinde yaptı.Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde TSİ 19.30'da başlayan antrenman, SV Heimstetten Stadı'nda gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde TSİ 19.30'da başlayan antrenman, SV Heimstetten Stadı'nda gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde yapılan pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Antrenmanın sonunda SV Heimstetten takımı oyuncuları, sarı lacivertli futbolcular ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Fenerbahçe, yarın TSİ 21.30'da Allianz Arena'da Bayern Münih ile karşılaşacak.
- 29.07.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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