Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, bir grup futbolcunun salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmaları yaptığı bildirildi.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, bir grup futbolcunun salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmaları yaptığı bildirildi.
Sarı-lacivertlilerin daha sonra sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 takım halinde dar alanda çift kale maç oynadığı aktarıldı.
Fenerbahçe, Audi Kupası'na katılmak için yarın Almanya'ya gidecek.
- 28.07.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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