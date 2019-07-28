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28 Temmuz 2019, Pazar
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'de hırs küpü

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci hırs küpü

Geçtiğimiz yıl sakatlığı nedeniyle hiçbir resmi maçta forma giyemeyen , yeni sezon öncesi performansıyla göz dolduruyor. Tolga'nın bu performansı 'ı sevindirdi.

'nin ön libero arayışı içinde olduğu dönemde takımın öne çıkan isimlerinden olan 27 yaşındaki futbolcu, hazırlık karşılaşmalarındaki futboluyla da teknik heyetten tam puan almıştı.

  1. 28.7.2019
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