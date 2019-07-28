Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci hırs küpü
Geçtiğimiz yıl sakatlığı nedeniyle hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Tolga Ciğerci, yeni sezon öncesi performansıyla göz dolduruyor. Tolga'nın bu performansı Ersun Yanal'ı sevindirdi.
Fenerbahçe'nin ön libero arayışı içinde olduğu dönemde takımın öne çıkan isimlerinden olan 27 yaşındaki futbolcu, hazırlık karşılaşmalarındaki futboluyla da teknik heyetten tam puan almıştı.
- 28.7.2019
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Bir hedefimiz var
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GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
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şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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