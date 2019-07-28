Fenerbahçe'de gençler için karar verildi
Şampiyonluk parolasıyla sezona hazırlanan F.Bahçe'de genç oyuncular için karar verildi. Tecrübeli isimlerle daha çok yoluna devam edecek olan teknik direktör Ersun Yanal; Berke'den sonra Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu, Murat Sağlam, Abdulcebrail Akbulut, Batuhan Yılmaz ve Oytun Özdoğan gibi isimlerin kiralanmasına onay verdi.
Şampiyonluk parolasıyla sezona hazırlanan F.Bahçe'de genç oyuncular için karar verildi. Tecrübeli isimlerle daha çok yoluna devam edecek olan teknik direktör Ersun Yanal; Berke'den sonra Barış Alıcı, Ferdi Kadıoğlu, Murat Sağlam, Abdulcebrail Akbulut, Batuhan Yılmaz ve Oytun Özdoğan gibi isimlerin kiralanmasına onay verdi.
- 28.7.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Fenerbahçe'de gençler için karar verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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