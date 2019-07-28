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28 Temmuz 2019, Pazar
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'de gençler için karar verildi

Fenerbahçe'de gençler için karar verildi

Şampiyonluk parolasıyla sezona hazırlanan F.Bahçe'de genç oyuncular için karar verildi. Tecrübeli isimlerle daha çok yoluna devam edecek olan 'den sonra , , , , ve gibi isimlerin kiralanmasına onay verdi.

Şampiyonluk parolasıyla sezona hazırlanan F.Bahçe'de genç oyuncular için karar verildi. Tecrübeli isimlerle daha çok yoluna devam edecek olan 'den sonra , , , , ve gibi isimlerin kiralanmasına onay verdi.

  1. 28.7.2019
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