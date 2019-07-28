Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Ayağınızı denk alın

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde dün yapılan Fenerbahçe Divan Kurulu'na başkan Ali Koç damgasını vurdu. Birçok konu hakkında çarpıcı sözler sarfeden Koç, konuşmasının son bölümlerinde ateş püskürdü. "Bugüne kadar Yunus yüzümüzü gördünüz. Artık Yavuz yüzümüzü göstermenin zamanı geldi" diyen başkan Koç, "Aziz Yıldırım'ı deviremeyiz ama Ali Koç'u deviririz gözüyle bakanlara mesajım var. Ayağınızı denk alın. Kim olduğunuzu, kimlerle aşık attığınızı biliyoruz. Kuyumuzu kazmayı düşünenler artık ayağınızı denk alın. Geçen sene nasıl topunuz gelin dediysem aynısını söylüyorum. Fenerbahçe Başkanı hakkında dönen laflar neden başka kulüpler için olmuyor. Bir düşünün" ifadelerini kullandı. 4 Nisan'da başlatılan 'Fener Ol' Kampanyası ile ilgili konuşan Ali Koç, "Fener Ol, bizim kurşunlanmamızın yıldönümüydü. Bu sebeple 4 Nisan'da başladık. UEFA yargı dairesinde çok şükür ki Avrupa'dan men çıkmadı. Çok önemli ve prestij konusudur. UEFA, bilmektedir ki iyi niyetle çalıştık. Bu sezon Fener Ol için 200 milyon euro ayırmıştık. Ağustostan sonra yine gaza basacağız" diye konuştu.



GALATASARAY'A GÖNDERME

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in 'Fener Ol' kampanyası ile ilgili söylediği, "Çocukların kumbarasındaki paraya talip olanlarla çocukların kumbarasına para koyanlar eşdeğer görülüyor" sözlerine yanıt veren Ali Koç, "Biz o seviyeye düşmeyeceğiz. Biz tenhada da kalabalıkta da aynı konuşan insanlarız. Kendi hocasına verilen tazminatla ilgili söyleyeceklerimiz bitmedi. Gerekli bilgileri basına vereceğiz. Sistemin ne kadar kokuşmuş olduğunu değerli kaynakların nasıl heba edildiğini anlayacaksınız" dedi.



'RODRİGUES'İN SÖZLEŞMESİ ORTADA'

2 seneliğine kiralanan Garry Rodriues'in transferinde kulübü Al İttihad'a 5 milyon euro verildiği iddialarını yalanlayan F.Bahçe Başkanı Ali Koç, "Suudi Arabistan'dan kaynağını bulamadığımız bir açıklama var. Tereddütü olan varsa gelsin kulübe gösterelim sözleşmeleri. İtibar cellatları üzerimize geliyor" diye konuştu.



ERSUN YANAL'A MESAJI ÇOK NETTİ

Ali Koç'un kurulda dikkat çeken açıklamalarından biri de teknik direktör Ersun Yanal ile ilgili olanıydı. Hocalarının elinde iyi bir kadro olduğunu kaydeden Koç, "Hocamız müşkül durumdaymış gibi haberler yapılıyor. O da elinden geleni verecek. Bu takımı şampiyon yapacağız. Mesajı alan alsın buradan" açıklamasını yaptı.



'ELJİF ELMAS BÜYÜK İŞ BAŞARDI'

Koç, Eljif Elmas'ın Napoli'ye transferini de şu sözlerle değerlendirdi: "Eljif çok büyük bir iş başardı. Kulübümüz onun sayesinde çok ciddi gelir kaynağı elde etmiştir. Bu satışta da hedef haline geldik, 'Napoli'ye para veriyormuşum' vs... Sonu yok bu şeylerin ama kulübümüze transferde emeği geçen hereke teşekkür ediyorum."