Zajc’a sakatlık cezası!
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Gitti gidecek, kaldı kalacak söylentilerinin ardından durumu belirsizliğini koruyan Miha Zajc'ın idmana çıkmadığı iddia edildi.
Gitti gidecek, kaldı kalacak söylentilerinin ardından durumu belirsizliğini koruyan Miha Zajc'ın idmana çıkmadığı iddia edildi. Sloven yıldızın sağlık ekibinin raporuna rağmen bel ağrısını ileri sürüp idmana katılmadığı bu nedenle Berlin maçında oynatılmadığı belirtildi.
KAMPIN YILDIZI MURİC
Galatasaray'ın elinden alınan Vedat Muric, sarı-lacivertli camiayı mutlu ediyor. Kosovalı yıldız, hazırlık maçlarında fileleri sarsarken Avusturya kampının da en dikkat çeken ismi oldu. Takımda ilk santrfor olması beklenen 25'lik yıldız, teknik heyetin yüzünü güldürüyor.
FENERLİ ESKİ YILDIZ DİEGO BIRAKABİLİR
Flamengo forması giyen eski Fenerbahçeli Diego Ribas'ın ayağı kırıldı. Copa Libertadores'deki Emelec maçında görev yapan 34 yaşındaki 10 numara, 70. dakikada aldığı müdahaleyle sakatlandı. Apar topar hastaneye kaldırılan yıldız futbolcunun hemen ameliyata alındığı kaydedildi. Diego'nun iyileşme sürecinin uzun süreceği için futbolu bırakma kararı alabileceği öğrenildi.
- 27.7.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Zajc’a sakatlık cezası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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