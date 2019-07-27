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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Zajc’a sakatlık cezası!

Zajc’a sakatlık cezası!

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Gitti gidecek, kaldı kalacak söylentilerinin ardından durumu belirsizliğini koruyan 'ın idmana çıkmadığı iddia edildi.

Gitti gidecek, kaldı kalacak söylentilerinin ardından durumu belirsizliğini koruyan 'ın idmana çıkmadığı iddia edildi. Sloven yıldızın sağlık ekibinin raporuna rağmen bel ağrısını ileri sürüp idmana katılmadığı bu nedenle maçında oynatılmadığı belirtildi.

KAMPIN YILDIZI MURİC
'ın elinden alınan Vedat Muric, sarı-lacivertli camiayı mutlu ediyor. Kosovalı yıldız, hazırlık maçlarında fileleri sarsarken kampının da en dikkat çeken ismi oldu. Takımda ilk santrfor olması beklenen 25'lik yıldız, teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

FENERLİ ESKİ YILDIZ DİEGO BIRAKABİLİR
Flamengo forması giyen eski Fenerbahçeli 'ın ayağı kırıldı. Copa Libertadores'deki Emelec maçında görev yapan 34 yaşındaki 10 numara, 70. dakikada aldığı müdahaleyle sakatlandı. Apar topar hastaneye kaldırılan yıldız futbolcunun hemen ameliyata alındığı kaydedildi. Diego'nun iyileşme sürecinin uzun süreceği için futbolu bırakma kararı alabileceği öğrenildi.

  1. 27.7.2019
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