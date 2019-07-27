Vera kalıyor
Sol bek ve stoperde forma giyebildiği için Fenerbahçe'nin gündemine gelen Brayan Vera'ya izin çıkmadı. Sarılacivertlilerin Lecce ile 20 yaşındaki futbolcu için görüştüğü fakat İtalyan ekibinin genç oyuncusunu bırakmaya yanaşmadığı ortaya çıktı.
Sol bek ve stoperde forma giyebildiği için Fenerbahçe'nin gündemine gelen Brayan Vera'ya izin çıkmadı. Sarılacivertlilerin Lecce ile 20 yaşındaki futbolcu için görüştüğü fakat İtalyan ekibinin genç oyuncusunu bırakmaya yanaşmadığı ortaya çıktı.
POLİS GELDİ KAVGA BİTTİ
Hertha Berlin ile F.Bahçe arasında yapılan hazırlık maçında saha içinde olaylar çıkmış, kavga maç sonu soyunma koridorlarına kadar sürmüştü. Avusturya polisinin olaya müdahale ettiği ardından tarafların ayrıldığı öğrenildi. İki ekibin de şikayetçi olmadığı ve kavganın büyümediği belirtildi.
- 27.7.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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