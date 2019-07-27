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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Vera kalıyor

Vera kalıyor

Sol bek ve stoperde forma giyebildiği için 'nin gündemine gelen 'ya izin çıkmadı. ile 20 yaşındaki futbolcu için görüştüğü fakat İtalyan ekibinin genç oyuncusunu bırakmaya yanaşmadığı ortaya çıktı.

Sol bek ve stoperde forma giyebildiği için 'nin gündemine gelen 'ya izin çıkmadı. ile 20 yaşındaki futbolcu için görüştüğü fakat İtalyan ekibinin genç oyuncusunu bırakmaya yanaşmadığı ortaya çıktı.

POLİS GELDİ KAVGA BİTTİ
ile F.Bahçe arasında yapılan hazırlık maçında saha içinde olaylar çıkmış, kavga maç sonu soyunma koridorlarına kadar sürmüştü. polisinin olaya müdahale ettiği ardından tarafların ayrıldığı öğrenildi. İki ekibin de şikayetçi olmadığı ve kavganın büyümediği belirtildi.

  1. 27.7.2019
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