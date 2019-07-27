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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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’ye teşekkürlü veda

Nicolo Melli’ye teşekkürlü veda

'da da transfer hareketliliği sürüyor. Fenerbahçe Beko'da iki sezon geçiren veda ederek ekibi 'ın yolunu tuttu.

'da iki sezon geçiren veda ederek ekibi 'ın yolunu tuttu. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki İtalyan basketbolcuya, "Tüm kulvarlarda çubuklu formaya büyük bir özveriyle hizmet eden Nicolo Melli'ye, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar dileriz" sözleriyle veda etti.

  1. 27.7.2019
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