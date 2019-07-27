Nicolo Melli’ye teşekkürlü veda

Fenerbahçe Beko'da iki sezon geçiren Nicolo Melli veda ederek NBA ekibi New Orleans Pelicans'ın yolunu tuttu. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki İtalyan basketbolcuya, "Tüm kulvarlarda çubuklu formaya büyük bir özveriyle hizmet eden Nicolo Melli'ye, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar dileriz" sözleriyle veda etti.