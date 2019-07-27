Nicolo Melli’ye teşekkürlü veda
Fenerbahçe Beko'da da transfer hareketliliği sürüyor. Fenerbahçe Beko'da iki sezon geçiren Nicolo Melli veda ederek NBA ekibi New Orleans Pelicans'ın yolunu tuttu.
Fenerbahçe Beko'da iki sezon geçiren Nicolo Melli veda ederek NBA ekibi New Orleans Pelicans'ın yolunu tuttu. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki İtalyan basketbolcuya, "Tüm kulvarlarda çubuklu formaya büyük bir özveriyle hizmet eden Nicolo Melli'ye, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar dileriz" sözleriyle veda etti.
- 27.7.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
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GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
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şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Nicolo Melli’ye teşekkürlü veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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