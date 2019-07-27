M’vila’ya müthiş teklif

Ön libero bölgesine bir dünya yıldızı getirmeye kararlı olan sarı-lacivertliler, St. Etienne'de top koşturan Yann M'Vila'ya müthiş bir teklif sundu. Haber Fransa'nın en prestijli gazetesi L'Equipe'ten çıktı. İddiaya göre; F.Bahçe Sportif Direktörü Comolli, 29 yaşındaki Fransız orta sahaya çok önemli bir kontrat teklif etti. Önerilen miktarın futbolcunun Sunderland'de kazandığı yıllık 6 milyon euro kadar yüksek olmadığı belirtilse de St. Etienne'de aldığı brüt 2.5 milyon euro'dan fazla olduğu kaydedildi. Fransa'da yüzde 45'in üzerinde vergi alınmasıyla net ücreti 1 milyon 125 bin euro'ya kadar düşen M'Vila'nın F.Bahçe'nin yıllık önerdiği 3 milyon euro'ya çok sıcak baktığı kaydediliyor.

KOLAYLIK İSTEYECEK

ST. Etienne ile 2022 yılına kadar kontratı bulunan M'Vila'nın, F.Bahçe'den gelen teklifi geri çevirmemek için kulübünden kolaylık isteyeceği belirtildi. Geçen sezon 40 maça çıkan M'Vila, 1 asist yaptı. 1.82 boyundaki yıldız, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Futbola Rennes'de başlayan M'Vila; Rubin Kazan, İnter ve Sunderland kulüplerinde forma giydi.