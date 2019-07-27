M’vila’ya müthiş teklif
L’Equipe: “Fenerbahçe, St. Etienne’in ön liberosuna cezbedici bir öneride bulundu. Comolli, Fransız yıldız futbolcuya 4 yıl için 12 milyon euro teklif etti.”
Ön libero bölgesine bir dünya yıldızı getirmeye kararlı olan sarı-lacivertliler, St. Etienne'de top koşturan Yann M'Vila'ya müthiş bir teklif sundu. Haber Fransa'nın en prestijli gazetesi L'Equipe'ten çıktı. İddiaya göre; F.Bahçe Sportif Direktörü Comolli, 29 yaşındaki Fransız orta sahaya çok önemli bir kontrat teklif etti. Önerilen miktarın futbolcunun Sunderland'de kazandığı yıllık 6 milyon euro kadar yüksek olmadığı belirtilse de St. Etienne'de aldığı brüt 2.5 milyon euro'dan fazla olduğu kaydedildi. Fransa'da yüzde 45'in üzerinde vergi alınmasıyla net ücreti 1 milyon 125 bin euro'ya kadar düşen M'Vila'nın F.Bahçe'nin yıllık önerdiği 3 milyon euro'ya çok sıcak baktığı kaydediliyor.
KOLAYLIK İSTEYECEK
ST. Etienne ile 2022 yılına kadar kontratı bulunan M'Vila'nın, F.Bahçe'den gelen teklifi geri çevirmemek için kulübünden kolaylık isteyeceği belirtildi. Geçen sezon 40 maça çıkan M'Vila, 1 asist yaptı. 1.82 boyundaki yıldız, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Futbola Rennes'de başlayan M'Vila; Rubin Kazan, İnter ve Sunderland kulüplerinde forma giydi.
- 27.7.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
M’vila’ya müthiş teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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