M’vila’ya müthiş teklif - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri M’vila’ya müthiş teklif

M’vila’ya müthiş teklif

M’vila’ya müthiş teklif

L’Equipe: “, St. Etienne’in ön liberosuna cezbedici bir öneride bulundu. , yıldız futbolcuya 4 yıl için 12 milyon euro teklif etti.”

Ön libero bölgesine bir dünya yıldızı getirmeye kararlı olan sarı-lacivertliler, St. Etienne'de top koşturan Yann M'Vila'ya müthiş bir teklif sundu. Haber 'nın en prestijli gazetesi L'Equipe'ten çıktı. İddiaya göre; F.Bahçe Sportif Direktörü , 29 yaşındaki orta sahaya çok önemli bir kontrat teklif etti. Önerilen miktarın futbolcunun 'de kazandığı yıllık 6 milyon euro kadar yüksek olmadığı belirtilse de St. Etienne'de aldığı brüt 2.5 milyon euro'dan fazla olduğu kaydedildi. Fransa'da yüzde 45'in üzerinde vergi alınmasıyla net ücreti 1 milyon 125 bin euro'ya kadar düşen M'Vila'nın F.Bahçe'nin yıllık önerdiği 3 milyon euro'ya çok sıcak baktığı kaydediliyor.

KOLAYLIK İSTEYECEK
ST. Etienne ile 2022 yılına kadar kontratı bulunan M'Vila'nın, F.Bahçe'den gelen teklifi geri çevirmemek için kulübünden kolaylık isteyeceği belirtildi. Geçen sezon 40 maça çıkan M'Vila, 1 asist yaptı. 1.82 boyundaki yıldız, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Rennes'de başlayan M'Vila; , İnter ve Sunderland kulüplerinde forma giydi.

  1. 27.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

M’vila’ya müthiş teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN