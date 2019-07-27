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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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: ‘’u istemedim!’

Max Kruse: ‘Liverpool’u istemedim!’

Sarı-lacivertlilerin yıldızı 'nin, menajeri tarafından arandığı ortaya çıktı. Vatandaşını F.Bahçe'ye gelmeden kadrosuna katmak istediği belirtilen Alman çalıştırıcının, "Hayır" yanıtını aldığı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin yıldızı 'nin, menajeri tarafından arandığı ortaya çıktı. Vatandaşını F.Bahçe'ye gelmeden kadrosuna katmak istediği belirtilen Alman çalıştırıcının, "Hayır" yanıtını aldığı belirtildi. Kruse'nin Liverpool'da rotasyon oyuncusunu olmak istemediği, F.Bahçe'ye gelmeden önce ve 'dan bilgi aldığı kaydedildi.

  1. 27.7.2019
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