Sarı-lacivertlilerin yıldızı Max Kruse'nin, Liverpool menajeri Jürgen Klopp tarafından arandığı ortaya çıktı. Vatandaşını F.Bahçe'ye gelmeden kadrosuna katmak istediği belirtilen Alman çalıştırıcının, "Hayır" yanıtını aldığı belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin yıldızı Max Kruse'nin, Liverpool menajeri Jürgen Klopp tarafından arandığı ortaya çıktı. Vatandaşını F.Bahçe'ye gelmeden kadrosuna katmak istediği belirtilen Alman çalıştırıcının, "Hayır" yanıtını aldığı belirtildi. Kruse'nin Liverpool'da rotasyon oyuncusunu olmak istemediği, F.Bahçe'ye gelmeden önce Nuri Şahin ve Tolgay Arslan'dan bilgi aldığı kaydedildi.
- 27.7.2019
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Bir hedefimiz var
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GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Max Kruse: ‘Liverpool’u istemedim!’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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