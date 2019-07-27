Max Kruse: ‘Liverpool’u istemedim!’

Sarı-lacivertlilerin yıldızı Max Kruse'nin, Liverpool menajeri Jürgen Klopp tarafından arandığı ortaya çıktı. Vatandaşını F.Bahçe'ye gelmeden kadrosuna katmak istediği belirtilen Alman çalıştırıcının, "Hayır" yanıtını aldığı belirtildi. Kruse'nin Liverpool'da rotasyon oyuncusunu olmak istemediği, F.Bahçe'ye gelmeden önce Nuri Şahin ve Tolgay Arslan'dan bilgi aldığı kaydedildi.