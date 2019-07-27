Kjaer bekleniyor

Diario De Sevilla sitesinin haberine göre; Sevilla, Kjaer ve Amadou'yu bedelsiz olarak göndermeyi kabul etti. İspanyol kulübünün 30 yaşındaki Danimarkalı stoperin maaşından kurtulmak için bu kararı aldığı, Fenerbahçe'nin de kısa sürede son noktayı koyacağı belirtildi. Sevilla'dan brüt 4, net 2.5 milyon euro kazanan Kjaer'in sarı-lacivertlilerden de brüt bedelin kendisine net olarak ödenmesini talep ettiği, ancak 3 milyon euro civarına indiği kaydedildi. Geçen sezon 37 maçta görev yapan Kjaer'in İstanbul'u özlediği, taraftarın karşısına çıkmaya hazır olduğu belirtildi. Kjaer, F.Bahçe'den Sevilla'ya 12.5 milyon euro'ya gitmişti.

SKRTEL BİN PİŞMAN

Sezon sonunda boşa çıkan ve kulüp arayan Martin Skrtel, kimseyle anlaşamayınca F.Bahçe'ye haber gönderdi. Başta indirimli teklifi kabul etmeyen 34'lük stoper, dönmek istese de beklemeye alındı. Şu anda öncelik Kjaer'e verildi.