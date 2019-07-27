Kjaer bekleniyor
Diario De Sevilla sitesinin haberine göre; Sevilla, Kjaer ve Amadou'yu bedelsiz olarak göndermeyi kabul etti. İspanyol kulübünün 30 yaşındaki Danimarkalı stoperin maaşından kurtulmak için bu kararı aldığı, Fenerbahçe'nin de kısa sürede son noktayı koyacağı belirtildi.
Diario De Sevilla sitesinin haberine göre; Sevilla, Kjaer ve Amadou'yu bedelsiz olarak göndermeyi kabul etti. İspanyol kulübünün 30 yaşındaki Danimarkalı stoperin maaşından kurtulmak için bu kararı aldığı, Fenerbahçe'nin de kısa sürede son noktayı koyacağı belirtildi. Sevilla'dan brüt 4, net 2.5 milyon euro kazanan Kjaer'in sarı-lacivertlilerden de brüt bedelin kendisine net olarak ödenmesini talep ettiği, ancak 3 milyon euro civarına indiği kaydedildi. Geçen sezon 37 maçta görev yapan Kjaer'in İstanbul'u özlediği, taraftarın karşısına çıkmaya hazır olduğu belirtildi. Kjaer, F.Bahçe'den Sevilla'ya 12.5 milyon euro'ya gitmişti.
SKRTEL BİN PİŞMAN
Sezon sonunda boşa çıkan ve kulüp arayan Martin Skrtel, kimseyle anlaşamayınca F.Bahçe'ye haber gönderdi. Başta indirimli teklifi kabul etmeyen 34'lük stoper, dönmek istese de beklemeye alındı. Şu anda öncelik Kjaer'e verildi.
- 27.7.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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