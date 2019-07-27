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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye İspanya'dan 10 numara

İspanyol estadiodeportivo. com'a göre; F.Bahçe, ile ilgileniyor. 'in geçen sezon ocak ayında 'ya kiraladığı futbolcu için sarı-lacivertlilerin 5 milyon euro bonservis bedeli, 1.5 milyon euro da maaş verebileceği kaydedildi.

İspanyol estadiodeportivo. com'a göre; F.Bahçe, ile ilgileniyor. 'in geçen sezon ocak ayında 'ya kiraladığı futbolcu için sarı-lacivertlilerin 5 milyon euro bonservis bedeli, 1.5 milyon euro da maaş verebileceği kaydedildi. Cezayirli 10 numaraya Fransız St. Etienne'nin de talip olduğu ifade edilirken, iki kulübün Boudebouz için yarıştığı belirtildi. Geçen sezon çıktığı 23 maçta 1 gol, 2 asist gibi düşük bir performans çizen 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun kontratı 2021 yılında sona eriyor. Sarı-lacivertlilerin 1 yıl kiralama teklifi yapabileceği konuşuluyor.

Kariyerinde Sochaux, Montpellier, Bastia, R. Betis ve C. Vigo gibi kulüpler olan Boudebouz, 378 maçta, 54 gol atıp 59 asist yaptı.

  1. 27.7.2019
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