Fenerbahçe'ye İspanya'dan 10 numara
İspanyol haber sitesi estadiodeportivo. com'a göre; F.Bahçe, Ryad Boudebouz ile ilgileniyor. Real Betis'in geçen sezon ocak ayında Celta Vigo'ya kiraladığı futbolcu için sarı-lacivertlilerin 5 milyon euro bonservis bedeli, 1.5 milyon euro da maaş verebileceği kaydedildi.
İspanyol haber sitesi estadiodeportivo. com'a göre; F.Bahçe, Ryad Boudebouz ile ilgileniyor. Real Betis'in geçen sezon ocak ayında Celta Vigo'ya kiraladığı futbolcu için sarı-lacivertlilerin 5 milyon euro bonservis bedeli, 1.5 milyon euro da maaş verebileceği kaydedildi. Cezayirli 10 numaraya Fransız St. Etienne'nin de talip olduğu ifade edilirken, iki kulübün Boudebouz için yarıştığı belirtildi. Geçen sezon çıktığı 23 maçta 1 gol, 2 asist gibi düşük bir performans çizen 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun kontratı 2021 yılında sona eriyor. Sarı-lacivertlilerin 1 yıl kiralama teklifi yapabileceği konuşuluyor.
Kariyerinde Sochaux, Montpellier, Bastia, R. Betis ve C. Vigo gibi kulüpler olan Boudebouz, 378 maçta, 54 gol atıp 59 asist yaptı.
- 27.7.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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