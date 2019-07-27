Altay Bayındır: ‘Şampiyon olmak istiyoruz’ - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Altay Bayındır: ‘Şampiyon olmak istiyoruz’

: ‘Şampiyon olmak istiyoruz’

Altay Bayındır: ‘Şampiyon olmak istiyoruz’

Kanarya'nın? Ankaragücü'nden transferi , maçında ilk kez forma giydi. 21 yaşındaki file bekçisi çok iyi hazırlandıklarını söyleyedi.

Kanarya'nın? Ankaragücü'nden transferi , maçında ilk kez forma giydi. 21 yaşındaki file bekçisi çok iyi hazırlandıklarını söyleyerek, "İnşallah sezon başladığında da en iyi şekilde, en iyi konsantrasyonla maçlarımızı bir bir aşıp 'yi hak ettiği şampiyonluğa eriştiririz diye düşünüyorum. Sorumluluk çok büyük" dedi.

DİVAN KURULU TOPLANIYOR
Fenerbahçe'de Toplantısı, bugün gerçekleştiriliyor. Tesisleri'nde yapılacak toplantı saat 10.30'da başlayacak. Toplantıda Başkan 'un, takıma yapılan takviyeler ve yeni transferler hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

  1. 27.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay Bayındır: ‘Şampiyon olmak istiyoruz’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN