Altay Bayındır: ‘Şampiyon olmak istiyoruz’

Kanarya'nın? Ankaragücü'nden transferi Altay Bayındır, Hertha Berlin maçında ilk kez forma giydi. 21 yaşındaki file bekçisi yeni sezona çok iyi hazırlandıklarını söyleyerek, "İnşallah sezon başladığında da en iyi şekilde, en iyi konsantrasyonla maçlarımızı bir bir aşıp Fenerbahçe'yi hak ettiği şampiyonluğa eriştiririz diye düşünüyorum. Sorumluluk çok büyük" dedi.

DİVAN KURULU TOPLANIYOR

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, bugün gerçekleştiriliyor. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak toplantı saat 10.30'da başlayacak. Toplantıda Başkan Ali Koç'un, takıma yapılan takviyeler ve yeni transferler hakkında bilgi vermesi bekleniyor.