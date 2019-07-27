Altay Bayındır: ‘Şampiyon olmak istiyoruz’
Kanarya'nın? Ankaragücü'nden transferi Altay Bayındır, Hertha Berlin maçında ilk kez forma giydi. 21 yaşındaki file bekçisi yeni sezona çok iyi hazırlandıklarını söyleyedi.
Kanarya'nın? Ankaragücü'nden transferi Altay Bayındır, Hertha Berlin maçında ilk kez forma giydi. 21 yaşındaki file bekçisi yeni sezona çok iyi hazırlandıklarını söyleyerek, "İnşallah sezon başladığında da en iyi şekilde, en iyi konsantrasyonla maçlarımızı bir bir aşıp Fenerbahçe'yi hak ettiği şampiyonluğa eriştiririz diye düşünüyorum. Sorumluluk çok büyük" dedi.
DİVAN KURULU TOPLANIYOR
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, bugün gerçekleştiriliyor. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak toplantı saat 10.30'da başlayacak. Toplantıda Başkan Ali Koç'un, takıma yapılan takviyeler ve yeni transferler hakkında bilgi vermesi bekleniyor.
- 27.7.2019
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Bir hedefimiz var
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Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
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şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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