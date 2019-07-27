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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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’a Emre desteği

Alper Potuk’a Emre desteği

Kulüpten ayrılacağı konuşulan 'a kaptan 'dan destek geldi. Tecrübeli yıldızın eski takım arkadaşına öğütler verdiği, moral aşıladığı ve sürekli birlikte zaman geçirdiği öğrenildi.

Kulüpten ayrılacağı konuşulan 'a kaptan 'dan destek geldi. Tecrübeli yıldızın eski takım arkadaşına öğütler verdiği, moral aşıladığı ve sürekli birlikte zaman geçirdiği öğrenildi. Alper, sosyal medya hesabından Emre ile olan fotoğrafını da paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

  1. 27.7.2019
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