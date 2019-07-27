Alper Potuk’a Emre desteği
Kulüpten ayrılacağı konuşulan Alper Potuk'a kaptan Emre Belözoğlu'dan destek geldi. Tecrübeli yıldızın eski takım arkadaşına öğütler verdiği, moral aşıladığı ve sürekli birlikte zaman geçirdiği öğrenildi.
Kulüpten ayrılacağı konuşulan Alper Potuk'a kaptan Emre Belözoğlu'dan destek geldi. Tecrübeli yıldızın eski takım arkadaşına öğütler verdiği, moral aşıladığı ve sürekli birlikte zaman geçirdiği öğrenildi. Alper, sosyal medya hesabından Emre ile olan fotoğrafını da paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.
- 27.7.2019
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Bir hedefimiz var
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GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
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şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Alper Potuk’a Emre desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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