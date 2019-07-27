Alper Potuk’a Emre desteği

Kulüpten ayrılacağı konuşulan Alper Potuk'a kaptan Emre Belözoğlu'dan destek geldi. Tecrübeli yıldızın eski takım arkadaşına öğütler verdiği, moral aşıladığı ve sürekli birlikte zaman geçirdiği öğrenildi. Alper, sosyal medya hesabından Emre ile olan fotoğrafını da paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.