Lima imzalıyor
Uzun süre Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden olan Lucas Lima'nın yeni adresi belli oldu. Palmerias forması giyen 29 yaşındaki 10 numaranın Al Ahli'ye imza atacağı iddia edildi. Brezilyalı oyuncunun 8 milyon bonservis bedeliye Arap ekibine gideceği belirtildi.
Uzun süre Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden olan Lucas Lima'nın yeni adresi belli oldu. Palmerias forması giyen 29 yaşındaki 10 numaranın Al Ahli'ye imza atacağı iddia edildi. Brezilyalı oyuncunun 8 milyon bonservis bedeliye Arap ekibine gideceği belirtildi.
- 26.7.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
Toplam 1
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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