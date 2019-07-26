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26 Temmuz 2019, Cuma
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Lima imzalıyor

Lima imzalıyor

Uzun süre 'nin gündemindeki isimlerden olan 'nın yeni adresi belli oldu. Palmerias forması giyen 29 yaşındaki 'ye imza atacağı iddia edildi. oyuncunun 8 milyon bonservis bedeliye ekibine gideceği belirtildi.

Uzun süre 'nin gündemindeki isimlerden olan 'nın yeni adresi belli oldu. Palmerias forması giyen 29 yaşındaki 'ye imza atacağı iddia edildi. oyuncunun 8 milyon bonservis bedeliye ekibine gideceği belirtildi.

  1. 26.7.2019
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