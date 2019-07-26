Lima imzalıyor

Uzun süre Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden olan Lucas Lima'nın yeni adresi belli oldu. Palmerias forması giyen 29 yaşındaki 10 numaranın Al Ahli'ye imza atacağı iddia edildi. Brezilyalı oyuncunun 8 milyon bonservis bedeliye Arap ekibine gideceği belirtildi.