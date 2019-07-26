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26 Temmuz 2019, Cuma
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'ye ilk darbe!

Fenerbahçe'ye ilk darbe!

, kampındaki son hazırlık maçında Hertha 'e 2-1 mağlup oldu. Graz yakınlarındaki Hartberg Stadı4nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz bitti. 58'de Redan ve 80'de İbisevic'in golleriyle 2-0 geriye düşen sarı-lacivertlilerde, yeni Allahyar, karşılaşmanın skorunu belirledi: 1-2. Maç sonunda kısa süreli gerginlik yaşandı.

, kampındaki son hazırlık maçında Hertha 'e 2-1 mağlup oldu. Graz yakınlarındaki Hartberg Stadı4nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz bitti. 58'de Redan ve 80'de İbisevic'in golleriyle 2-0 geriye düşen sarı-lacivertlilerde, yeni Allahyar, karşılaşmanın skorunu belirledi: 1-2. Maç sonunda kısa süreli gerginlik yaşandı.

NASIL OYNADILAR?

ALTAY
Elindeki sakatlık nedeniyle ilk kez Hertha karşısında forma giyen genç kalecinin, İbisevic'in golünde yapacak bir şeyi yoktu.

MURAT
Gurbetçi yıldız, Wolfsburg maçında olduğu gibi yine çok başarılıydı ve 90 dakika sahada kalarak bunu kanıtladı.

MURIC
Hazırlık maçlarının golcüsü, dün akşam Hetha karşısında etkisiz kaldı. Ancak yine de Yanal, onu 90 dakika sahada tuttu.

ALLAHYAR
Son 10 dakikada şans bulan Allahyar, Murat Sağlam'ın asistinde fileleri havalandırarak sarı-lacivertli forma altında siftah yaptı.

  1. 26.7.2019
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