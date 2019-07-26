Fenerbahçe'ye ilk darbe!
Fenerbahçe, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Hertha Berlin'e 2-1 mağlup oldu. Graz yakınlarındaki Hartberg Stadı4nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz bitti. 58'de Redan ve 80'de İbisevic'in golleriyle 2-0 geriye düşen sarı-lacivertlilerde, yeni transfer Allahyar, karşılaşmanın skorunu belirledi: 1-2. Maç sonunda kısa süreli gerginlik yaşandı.
Fenerbahçe, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Hertha Berlin'e 2-1 mağlup oldu. Graz yakınlarındaki Hartberg Stadı4nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz bitti. 58'de Redan ve 80'de İbisevic'in golleriyle 2-0 geriye düşen sarı-lacivertlilerde, yeni transfer Allahyar, karşılaşmanın skorunu belirledi: 1-2. Maç sonunda kısa süreli gerginlik yaşandı.
NASIL OYNADILAR?
ALTAY
Elindeki sakatlık nedeniyle ilk kez Hertha karşısında forma giyen genç kalecinin, İbisevic'in golünde yapacak bir şeyi yoktu.
MURAT
Gurbetçi yıldız, Wolfsburg maçında olduğu gibi yine çok başarılıydı ve 90 dakika sahada kalarak bunu kanıtladı.
MURIC
Hazırlık maçlarının golcüsü, dün akşam Hetha karşısında etkisiz kaldı. Ancak yine de Yanal, onu 90 dakika sahada tuttu.
ALLAHYAR
Son 10 dakikada şans bulan Allahyar, Murat Sağlam'ın asistinde fileleri havalandırarak sarı-lacivertli forma altında siftah yaptı.
- 26.7.2019
-
Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
-
Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
-
Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Fenerbahçe'ye ilk darbe! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.