Fenerbahçe'ye ilk darbe!

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Hertha Berlin'e 2-1 mağlup oldu. Graz yakınlarındaki Hartberg Stadı4nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz bitti. 58'de Redan ve 80'de İbisevic'in golleriyle 2-0 geriye düşen sarı-lacivertlilerde, yeni transfer Allahyar, karşılaşmanın skorunu belirledi: 1-2. Maç sonunda kısa süreli gerginlik yaşandı.

NASIL OYNADILAR?



ALTAY

Elindeki sakatlık nedeniyle ilk kez Hertha karşısında forma giyen genç kalecinin, İbisevic'in golünde yapacak bir şeyi yoktu.



MURAT

Gurbetçi yıldız, Wolfsburg maçında olduğu gibi yine çok başarılıydı ve 90 dakika sahada kalarak bunu kanıtladı.



MURIC

Hazırlık maçlarının golcüsü, dün akşam Hetha karşısında etkisiz kaldı. Ancak yine de Yanal, onu 90 dakika sahada tuttu.



ALLAHYAR

Son 10 dakikada şans bulan Allahyar, Murat Sağlam'ın asistinde fileleri havalandırarak sarı-lacivertli forma altında siftah yaptı.