Fenerbahçe'nin Kolarov aşkı!

Teknik direktör Ersun Yanal, geçtiğimiz sezonun ardından listeye aldığı ilk isim olan Kolarov için yönetime baskı yapıyor. Sarı-lacivertliler, Sırp yıldızın kulübü Roma ile pazarlıklara devam ederken, Fenerbahçe'nin hocası transferin kısa sürede bitmesini istiyor, "Onu Fenerbahçe'ye kazandırın" diyor.