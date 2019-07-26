Fenerbahçe'nin Kolarov aşkı!
Teknik direktör Ersun Yanal, geçtiğimiz sezonun ardından listeye aldığı ilk isim olan Kolarov için yönetime baskı yapıyor. Sarı-lacivertliler, Sırp yıldızın kulübü Roma ile pazarlıklara devam ederken, Fenerbahçe'nin hocası transferin kısa sürede bitmesini istiyor, "Onu Fenerbahçe'ye kazandırın" diyor.
Teknik direktör Ersun Yanal, geçtiğimiz sezonun ardından listeye aldığı ilk isim olan Kolarov için yönetime baskı yapıyor. Sarı-lacivertliler, Sırp yıldızın kulübü Roma ile pazarlıklara devam ederken, Fenerbahçe'nin hocası transferin kısa sürede bitmesini istiyor, "Onu Fenerbahçe'ye kazandırın" diyor.
- 26.7.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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