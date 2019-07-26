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26 Temmuz 2019, Cuma
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'nin gündemindeki Khedira’ya talip

Fenerbahçe'nin gündemindeki Khedira’ya talip

Bir süre önce 'nin görüştüğü iddia edilen 'ya yeni bir talip çıktı. 'un kadrosunda düşünmediği 32 yaşındaki önlibero için takımlarından Wolverhampton'ın teklifte bulunduğu ve tüm şartları zorladığı kaydedildi.

Bir süre önce 'nin görüştüğü iddia edilen 'ya yeni bir talip çıktı. 'un kadrosunda düşünmediği 32 yaşındaki önlibero için takımlarından Wolverhampton'ın teklifte bulunduğu ve tüm şartları zorladığı kaydedildi.

  1. 26.7.2019
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