Fenerbahçe'nin gündemindeki Khedira’ya talip
Bir süre önce Fenerbahçe'nin görüştüğü iddia edilen Sami Khedira'ya yeni bir talip çıktı. Juventus'un yeni sezon kadrosunda düşünmediği 32 yaşındaki önlibero için Premier Lig takımlarından Wolverhampton'ın teklifte bulunduğu ve tüm şartları zorladığı kaydedildi.
Bir süre önce Fenerbahçe'nin görüştüğü iddia edilen Sami Khedira'ya yeni bir talip çıktı. Juventus'un yeni sezon kadrosunda düşünmediği 32 yaşındaki önlibero için Premier Lig takımlarından Wolverhampton'ın teklifte bulunduğu ve tüm şartları zorladığı kaydedildi.
- 26.7.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
Yorum
GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
Yorum
şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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