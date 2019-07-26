Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Şampiyonluk için döndüm - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Şampiyonluk için döndüm

'de : Şampiyonluk için döndüm

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Şampiyonluk için döndüm

Tam 4 yıl sonra tekrar 'ye dönen , sarı-lacivertlilerin ile oynadığı hazırlık maçından sonra birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Tam 4 yıl sonra tekrar 'ye dönen , birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. İşte yıldız oyuncunun öne çıkan sözleri: "Bu 4 senelik arada bazı şeyler değişmiş. Ancak önemli olan Fenerbahçe'nin değerlerinin, aidiyetinin ve hedeflerin net bir şekilde belirlenmesi. Fenerbahçe'nin hedefi her maçı kazanmak olduğu gibi, her kulvarda da şampiyonluktur. Fenerbahçe bu ülkenin en büyük takımı olduğu için sahaya çıkan her oyuncu bunu hissedecek. Takımdaki herkesin sadece başarıya odaklanması için elimden geleni yapacağım. Fenerbahçe sezonu şampiyon olarak tamamlayacaktır. Çünkü buna ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü hissederek saha içerisinde olursak kupayı kaldıran taraf biz oluruz. Fenerbahçe'ye şampiyonluk için geri döndüm."

  1. 26.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Şampiyonluk için döndüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN