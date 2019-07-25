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25 Temmuz 2019, Perşembe
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Khedira transferinde rakipler artıyor

Khedira transferinde rakipler artıyor

İtalya Serie A ekiplerinden 'un yeni sezonda kadroda düşünmediği için ve nabız yokluyordu. İtalyanlar yıldız futbolcu için son olarak Wolverhampton'ın da devreye girdiğini yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'un 32 yaşındaki Alman futbolcusu 'nın talipleri artmaya devam ediyor. ve 'ın da transferi için nabız yokladığı Alman yıldıza son olarak Wolverhampton talip oldu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlı kulübün sportif direktörü Fabio Paratici, bugünkü ziyaretinde Wolves yetkilileri ile bir araya gelerek görüşmesi yapacak.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Khedira, 2015 yılında 'den ayrılarak Juventus'a transfer olmuştu. Juventus'ta yeni sezon için kadroda düşünülmeyen Tunus asıllı Alman futbolcunun kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


  1. 25.07.2019
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