Khedira transferinde rakipler artıyor
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un yeni sezonda kadroda düşünmediği Sami Khedira için Beşiktaş ve Fenerbahçe nabız yokluyordu. İtalyanlar yıldız futbolcu için son olarak Wolverhampton'ın da devreye girdiğini yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Juventus'un 32 yaşındaki Alman futbolcusu Sami Khedira'nın talipleri artmaya devam ediyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transferi için nabız yokladığı Alman yıldıza son olarak Wolverhampton talip oldu.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlı kulübün sportif direktörü Fabio Paratici, bugünkü İngiltere ziyaretinde Wolves yetkilileri ile bir araya gelerek transfer görüşmesi yapacak.
KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR
Khedira, 2015 yılında Real Madrid'den ayrılarak Juventus'a transfer olmuştu. Juventus'ta yeni sezon için kadroda düşünülmeyen Tunus asıllı Alman futbolcunun kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 25.07.2019
-
Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
-
Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
-
2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
Khedira transferinde rakipler artıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.