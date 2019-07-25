Khedira transferinde rakipler artıyor

Juventus'un 32 yaşındaki Alman futbolcusu Sami Khedira'nın talipleri artmaya devam ediyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transferi için nabız yokladığı Alman yıldıza son olarak Wolverhampton talip oldu.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlı kulübün sportif direktörü Fabio Paratici, bugünkü İngiltere ziyaretinde Wolves yetkilileri ile bir araya gelerek transfer görüşmesi yapacak.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Khedira, 2015 yılında Real Madrid'den ayrılarak Juventus'a transfer olmuştu. Juventus'ta yeni sezon için kadroda düşünülmeyen Tunus asıllı Alman futbolcunun kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



