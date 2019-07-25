Juan Jesus’ta flaş gelişme! Fenerbahçe...
Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine giren isimlerden olan Juan Jesus'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda Roma'daki yeri garanti olmayan Brezilyalı stoper için menajeriyle görüşen sarı-lacivertlilerin anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.
Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine giren isimlerden olan Juan Jesus'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda Roma'daki yeri garanti olmayan Brezilyalı stoper için menajeriyle görüşen sarı-lacivertlilerin anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Fenerbahçe'nin bonservis bedeli yüksek olan 28 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralayabileceği kaydedildi.
- 25.7.2019
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Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
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Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
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2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
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