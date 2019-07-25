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25 Temmuz 2019, Perşembe
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’ta flaş gelişme! ...

Juan Jesus’ta flaş gelişme! Fenerbahçe...

Daha önce de 'nin gündemine giren isimlerden olan 'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda Roma'daki yeri garanti olmayan Brezilyalı stoper için menajeriyle görüşen sarı-lacivertlilerin anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

Daha önce de 'nin gündemine giren isimlerden olan 'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda Roma'daki yeri garanti olmayan Brezilyalı stoper için menajeriyle görüşen sarı-lacivertlilerin anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Fenerbahçe'nin bonservis bedeli yüksek olan 28 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralayabileceği kaydedildi.

  1. 25.7.2019
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