Juan Jesus’ta flaş gelişme! Fenerbahçe...

Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine giren isimlerden olan Juan Jesus'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda Roma'daki yeri garanti olmayan Brezilyalı stoper için menajeriyle görüşen sarı-lacivertlilerin anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi. Fenerbahçe'nin bonservis bedeli yüksek olan 28 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralayabileceği kaydedildi.