Fenerbahçe'nin Kalinic ısrarı
Sarı-lacıvertlıler hücum hattını Vedat Muriç, Max Kruse ve Garry Rodrigues ile güçlendirmişti. Kanarya'nın Atletico Madrid'de gözden düşen forvet oyuncusu Nikola Kalinic'e olan ilgisi de sürüyor. Fenerbahçe ‘rüya kadroyu’ kurmak için Hırvat golcüyü de mutlaka almak istiyor. West Ham ile transfer savaşı sürüyor.
Önceki gün İspanyol basınının yazdığı haberlerde Fenerbahçe'nin Kalinic'e yıllık 3.5 milyon euro önerdiği ifadeleri yer almıştı. Bu sezon mutlak şampiyonluk isteyen Kanarya'da yönetim bu transfer için bastırıyor. Ancak ciddi bir de rakip var. Müthiş gelire sahip Premier Lig ekibi West Ham United'ın da Hırvat forveti istemesi sebebiyle Fenerbahçe bu transferde henüz arzuladığı sonuca yaklaşamadı. Ancak Kanarya pes etmeden görüşmeleri sürdürecek. Nikola Kalinic geçtiğimiz sezon 18 maçta 2 gol atmıştı.
- 25.7.2019
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Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
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Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
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2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
Fenerbahçe'nin Kalinic ısrarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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