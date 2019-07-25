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25 Temmuz 2019, Perşembe
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'nin Kalinic ısrarı

Fenerbahçe'nin Kalinic ısrarı

Sarı-lacıvertlıler hücum hattını Vedat Muriç, Max Kruse ve Garry Rodrigues ile güçlendirmişti. Kanarya'nın 'de gözden düşen forvet oyuncusu 'e olan ilgisi de sürüyor. ‘rüya kadroyu’ kurmak için Hırvat golcüyü de mutlaka almak istiyor. West Ham ile savaşı sürüyor.

Önceki gün İspanyol basınının yazdığı haberlerde 'nin Kalinic'e yıllık 3.5 milyon euro önerdiği ifadeleri yer almıştı. Bu sezon mutlak şampiyonluk isteyen Kanarya'da yönetim bu için bastırıyor. Ancak ciddi bir de rakip var. Müthiş gelire sahip ekibi 'ın da Hırvat forveti istemesi sebebiyle Fenerbahçe bu transferde henüz arzuladığı sonuca yaklaşamadı. Ancak Kanarya pes etmeden görüşmeleri sürdürecek. geçtiğimiz sezon 18 maçta 2 gol atmıştı.

  1. 25.7.2019
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