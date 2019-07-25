Fenerbahçe'nin ilgilendiği Furkan Korkmaz NBA'de kaldı!
Fenerbahçe Beko'ya transferde kötü haber geldi. İsmi uzun süredir sarı-lacivertli kulüp ile anılan Furkan Korkmaz, Philadelphia 76ers ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takımı ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Sixers ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsünde bulunan Furkan, takımı ile tekrar anlaşmaya varırken; 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
22 yaşındaki Türk basketbolcu, geçen sezon Sixers formasıyla 48 maça çıkarken 5.8 sayı, 2.2 ribaund ve 1.1 asist ortalaması yakalamıştı. Furkan Korkmaz'ın adı Fenerbahçe Beko ile de anılıyordu.
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Furkan Korkmaz NBA'de kaldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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