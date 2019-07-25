Fenerbahçe'nin ilgilendiği Furkan Korkmaz NBA'de kaldı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2019, Perşembe
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'nin ilgilendiği 'de kaldı!

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Furkan Korkmaz NBA'de kaldı!

Beko'ya transferde kötü haber geldi. İsmi uzun süredir sarı-lacivertli kulüp ile anılan , Philadelphia 76ers ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

'de Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu , takımı ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Sixers ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsünde bulunan Furkan, takımı ile tekrar anlaşmaya varırken; 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

22 yaşındaki Türk basketbolcu, geçen sezon Sixers formasıyla 48 maça çıkarken 5.8 sayı, 2.2 ribaund ve 1.1 asist ortalaması yakalamıştı. Furkan Korkmaz'ın adı Beko ile de anılıyordu.

  1. 25.07.2019
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