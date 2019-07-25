Fenerbahçe'de Ozan Tufan : Yeni bir sayfa açtım
Geçtiğimiz sezonu Alanyaspor'da kiralık tamamlayan Ozan Tufan'dan samimi sözler... Fenerbahçe'ye ilk transferinde hataları olduğunu kabul eden genç oyuncu, "Fenerbahçe, benim için bir tutku, bir aşk ve bir aile... Değerini çok iyi anladım. Bu formayı bir daha bırakmamak için elimden gelenin fazlasını yapacağım" dedi.
Geçtiğimiz sezonu Alanyaspor'da kiralık tamamlayan Ozan Tufan'dan samimi sözler... Fenerbahçe'ye ilk transferinde hataları olduğunu kabul eden genç oyuncu, "Fenerbahçe, benim için bir tutku, bir aşk ve bir aile... Değerini çok iyi anladım. Bu formayı bir daha bırakmamak için elimden gelenin fazlasını yapacağım" dedi.
- 25.7.2019
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Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
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Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
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2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
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