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25 Temmuz 2019, Perşembe
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'de : Yeni bir sayfa açtım

Fenerbahçe'de Ozan Tufan : Yeni bir sayfa açtım

Geçtiğimiz sezonu 'da kiralık tamamlayan 'dan samimi sözler... 'ye ilk transferinde hataları olduğunu kabul eden genç oyuncu, "Fenerbahçe, benim için bir tutku, bir aşk ve bir aile... Değerini çok iyi anladım. Bu formayı bir daha bırakmamak için elimden gelenin fazlasını yapacağım" dedi.

Geçtiğimiz sezonu 'da kiralık tamamlayan 'dan samimi sözler... 'ye ilk transferinde hataları olduğunu kabul eden genç oyuncu, "Fenerbahçe, benim için bir tutku, bir aşk ve bir aile... Değerini çok iyi anladım. Bu formayı bir daha bırakmamak için elimden gelenin fazlasını yapacağım" dedi.

  1. 25.7.2019
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