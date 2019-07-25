Fenerbahçe'de Mert bitti-bitiyor
Savunmada alternatifli bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mert Çetin konusunda da büyük aşama kaydetti. Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki stoperin bonservis bedeli konusunda Gençlerbirliği ile büyük ölçüde anlaşırken, kısa süre içinde imzaların atılması bekleniyor.
Savunmada alternatifli bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mert Çetin konusunda da büyük aşama kaydetti. Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki stoperin bonservis bedeli konusunda Gençlerbirliği ile büyük ölçüde anlaşırken, kısa süre içinde imzaların atılması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Başkent temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi isimlerden olan 1.90'lık savunma oyuncusu, Spor Toto 1. Lig'de 25 karşılaşmada forma giymişti.
- 25.7.2019
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Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
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Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
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2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
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