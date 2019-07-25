Fenerbahçe'de Mert bitti-bitiyor

Savunmada alternatifli bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mert Çetin konusunda da büyük aşama kaydetti. Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki stoperin bonservis bedeli konusunda Gençlerbirliği ile büyük ölçüde anlaşırken, kısa süre içinde imzaların atılması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Başkent temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi isimlerden olan 1.90'lık savunma oyuncusu, Spor Toto 1. Lig'de 25 karşılaşmada forma giymişti.