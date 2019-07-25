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25 Temmuz 2019, Perşembe
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'de Mert bitti-bitiyor

Fenerbahçe'de Mert bitti-bitiyor

Savunmada alternatifli bir kadro kurmak isteyen , konusunda da büyük aşama kaydetti. Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki stoperin bonservis bedeli konusunda ile büyük ölçüde anlaşırken, kısa süre içinde imzaların atılması bekleniyor.

Savunmada alternatifli bir kadro kurmak isteyen , konusunda da büyük aşama kaydetti. Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki stoperin bonservis bedeli konusunda ile büyük ölçüde anlaşırken, kısa süre içinde imzaların atılması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Başkent temsilcisinin 'e yükselmesinde pay sahibi isimlerden olan 1.90'lık savunma oyuncusu, 1. Lig'de 25 karşılaşmada forma giymişti.

  1. 25.7.2019
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