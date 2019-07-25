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25 Temmuz 2019, Perşembe
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' ’nin en büyüğü'

'Fenerbahçe Türkiye’nin en büyüğü'

'nin yeni transferi , kulübün kanalına özel açıklamalar yaptı. Daha önce 'a bir kaç geldiğini belirten Alman futbolcu, "'da çok Türk arkadaşım var. mesela, bana Fenerbahçe bana hakkında harika şeyler söyledi. 'deki en büyük kulüp olduğunu söyledi. Burada olmaktan çok mutluyum. Burada oynayacak olmam benim için bir onurdur" diye konuştu.

'nin yeni transferi , kulübün kanalına özel açıklamalar yaptı. Daha önce 'a bir kaç geldiğini belirten Alman futbolcu, "'da çok Türk arkadaşım var. mesela, bana Fenerbahçe bana hakkında harika şeyler söyledi. 'deki en büyük kulüp olduğunu söyledi. Burada olmaktan çok mutluyum. Burada oynayacak olmam benim için bir onurdur" diye konuştu.

  1. 25.7.2019
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