'Fenerbahçe Türkiye’nin en büyüğü'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, kulübün YouTube kanalına özel açıklamalar yaptı. Daha önce İstanbul'a bir kaç geldiğini belirten Alman futbolcu, "Almanya'da çok Türk arkadaşım var. Nuri Şahin mesela, bana Fenerbahçe bana hakkında harika şeyler söyledi. Türkiye'deki en büyük kulüp olduğunu söyledi. Burada olmaktan çok mutluyum. Burada oynayacak olmam benim için bir onurdur" diye konuştu.