'Fenerbahçe Türkiye’nin en büyüğü'
Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, kulübün YouTube kanalına özel açıklamalar yaptı. Daha önce İstanbul'a bir kaç geldiğini belirten Alman futbolcu, "Almanya'da çok Türk arkadaşım var. Nuri Şahin mesela, bana Fenerbahçe bana hakkında harika şeyler söyledi. Türkiye'deki en büyük kulüp olduğunu söyledi. Burada olmaktan çok mutluyum. Burada oynayacak olmam benim için bir onurdur" diye konuştu.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, kulübün YouTube kanalına özel açıklamalar yaptı. Daha önce İstanbul'a bir kaç geldiğini belirten Alman futbolcu, "Almanya'da çok Türk arkadaşım var. Nuri Şahin mesela, bana Fenerbahçe bana hakkında harika şeyler söyledi. Türkiye'deki en büyük kulüp olduğunu söyledi. Burada olmaktan çok mutluyum. Burada oynayacak olmam benim için bir onurdur" diye konuştu.
- 25.7.2019
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Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
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Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
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2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
'Fenerbahçe Türkiye’nin en büyüğü' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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