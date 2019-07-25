Eski Fenerbahçeli Janssen’in yeni evi Monterrey

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Vincent Janssen, Meksika Ligi ekiplerinden Monterrey'e transfer oldu. Tottenham'da son 2 sezonda sadece 40 dakika forma giyen Hollandalı oyuncu için 12 milyon dolar ödendi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Janssen'e Meksika kariyerinde başarı dilediler. Janssen de bu ilgiye teşekkür etti.



'GİT ARTIK WANYAMA'

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Victor Wanyama, Tottenham'da kalacağını açıkladı. ESPN'e konuşan Kenyalı defansif orta saha oyuncusu "Tottenham'da mutluyum ve burada devam etmek istiyorum" dedi. Ancak Ada ekibinin taraftarları Wanyama'nın bu kararına kızdı. Tottenham taraftarı, Twitter'da "Git artık Wanyama" etiketi açtı.