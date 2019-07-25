Eski Fenerbahçeli Janssen’in yeni evi Monterrey
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Vincent Janssen, Meksika Ligi ekiplerinden Monterrey'e transfer oldu. Tottenham'da son 2 sezonda sadece 40 dakika forma giyen Hollandalı oyuncu için 12 milyon dolar ödendi.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Vincent Janssen, Meksika Ligi ekiplerinden Monterrey'e transfer oldu. Tottenham'da son 2 sezonda sadece 40 dakika forma giyen Hollandalı oyuncu için 12 milyon dolar ödendi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Janssen'e Meksika kariyerinde başarı dilediler. Janssen de bu ilgiye teşekkür etti.
'GİT ARTIK WANYAMA'
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Victor Wanyama, Tottenham'da kalacağını açıkladı. ESPN'e konuşan Kenyalı defansif orta saha oyuncusu "Tottenham'da mutluyum ve burada devam etmek istiyorum" dedi. Ancak Ada ekibinin taraftarları Wanyama'nın bu kararına kızdı. Tottenham taraftarı, Twitter'da "Git artık Wanyama" etiketi açtı.
- 25.7.2019
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Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
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Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
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2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
Eski Fenerbahçeli Janssen’in yeni evi Monterrey haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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