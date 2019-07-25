Eljif Elmas’tan 5 yıllık imza
Fenerbahçe'nin bonuslarla birlikte 19 milyon euro'ya Napoli'ye sattığı Eljif Elmas önceki gün İtalya'ya gitmişti. Sağlık kontrollerinden geçen 19 yaşındaki oyuncu dün resmen kendisini Napoli'li yapan imzayı attı.
Genç yıldız başkan Aurelio De Laurentiis'in de katıldığı törenle 5 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Başkan Laureentiis, Eljif ile atılan imzayı sosyal medya hesabına koyarak "Napoli'ye hoşgeldin" yazdı. Genç yıldız da "Kariyerime Napoli'de devam edeceğim için çok mutluyum" diye konuştu.
- 25.7.2019
-
Trabzonspor forma tanıtımıyla dünyayı kendine hayran bıraktı
Toplam 1
Yorum
Yılmaz yazıcı Galatasaray taraftarıyım.Son yıllarda Trabzonspor ile maçlarımız çok çekişmeli geçiyor :) ve bundan memnun değilim ama reklam filmi muhteşem
-
Açık artırma ile satacağım
Toplam 1
Yorum
HASAN KILIÇARSLAN BAŞKANIM SATMA. GURUR MÜZEMİZE KOY.
-
2 bin 650 forma şartı
Toplam 3
Yorum
Hasan KILIÇARSLAN En büyük başkan bizim başkan bizim başkan. Tarih seni altın harflerle yazacak.
Eljif Elmas’tan 5 yıllık imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.