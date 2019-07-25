Eljif Elmas’tan 5 yıllık imza

Genç yıldız başkan Aurelio De Laurentiis'in de katıldığı törenle 5 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Başkan Laureentiis, Eljif ile atılan imzayı sosyal medya hesabına koyarak "Napoli'ye hoşgeldin" yazdı. Genç yıldız da "Kariyerime Napoli'de devam edeceğim için çok mutluyum" diye konuştu.