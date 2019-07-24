Kjaer’de son dakika

Sevilla'nın yeni sezon kadrosunda düşünmediği Kjaer için açıklama geldi. İspanyol ekibinin sportif direktörü Monchi, Fenerbahçe'nin gündeminde olan Danimarkalı stoperle ilgili şunları söyledi: "Fenerbahçe ile Kjaer için bir görüşmemiz oldu. Ancak 15 gün önceydi. Şu anda görüşmemiz yok."