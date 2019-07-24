Kjaer’de son dakika
Sevilla'nın yeni sezon kadrosunda düşünmediği Kjaer için açıklama geldi. İspanyol ekibinin sportif direktörü Monchi, Fenerbahçe'nin gündeminde olan Danimarkalı stoperle ilgili şunları söyledi: "Fenerbahçe ile Kjaer için bir görüşmemiz oldu. Ancak 15 gün önceydi. Şu anda görüşmemiz yok."
Sevilla'nın yeni sezon kadrosunda düşünmediği Kjaer için açıklama geldi. İspanyol ekibinin sportif direktörü Monchi, Fenerbahçe'nin gündeminde olan Danimarkalı stoperle ilgili şunları söyledi: "Fenerbahçe ile Kjaer için bir görüşmemiz oldu. Ancak 15 gün önceydi. Şu anda görüşmemiz yok."
- 24.7.2019
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Yorum
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