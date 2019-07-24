İtalyanlar'dan Kalinic iddiası
Her gün yeni bir ismin ortaya atıldığı F.Bahçe için bu kez İtalya'dan bir iddia geldi. Calcimercato sitesi, sarı-lacivertlilerin daha önce de gündemine gelen Kalinic'te bir kez daha harekete geçtiğini ileri sürdü.
Haberde, Fenerbahçe'nin A.Madrid'in kadrosunda düşünmediği 31 yaşındaki Hırvat golcüye senelik 3.5 milyon euro önerdiği belirtildi. Tecrübeli golcü, geçtiğimiz sezon La Liga'da forma giydiği 18 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri havalandırmıştı. İtalya'da Milan ve Fiorentina'da oynayan Kalinic, Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını da giyiyor.
- 24.7.2019
-
Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
-
Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
-
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
İtalyanlar'dan Kalinic iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.