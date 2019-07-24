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24 Temmuz 2019, Çarşamba
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İtalyanlar'dan iddiası

İtalyanlar'dan Kalinic iddiası

Her gün yeni bir ismin ortaya atıldığı F.Bahçe için bu kez 'dan bir iddia geldi. Calcimercato sitesi, sarı-lacivertlilerin daha önce de gündemine gelen 'te bir kez daha harekete geçtiğini ileri sürdü.

Haberde, 'nin A.Madrid'in kadrosunda düşünmediği 31 yaşındaki Hırvat golcüye senelik 3.5 milyon euro önerdiği belirtildi. Tecrübeli golcü, geçtiğimiz sezon 'da forma giydiği 18 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri havalandırmıştı. 'da Milan ve 'da oynayan , Hırvatistan 'nın formasını da giyiyor.

  1. 24.7.2019
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