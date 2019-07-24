İtalyanlar'dan Kalinic iddiası

Haberde, Fenerbahçe'nin A.Madrid'in kadrosunda düşünmediği 31 yaşındaki Hırvat golcüye senelik 3.5 milyon euro önerdiği belirtildi. Tecrübeli golcü, geçtiğimiz sezon La Liga'da forma giydiği 18 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri havalandırmıştı. İtalya'da Milan ve Fiorentina'da oynayan Kalinic, Hırvatistan Milli Takımı'nın formasını da giyiyor.

