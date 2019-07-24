Fenerbahçe’ye durmak yasak

Avusturya'da? önceki günü Wolfsburg maçı ile tamamlayan Fenerbahçe, dün de çift idmanla çalışmalara devam etti. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, sabah hafif tempoda bir idman yaptı. Wolfsburg karşılaşmasında forma giyen futbolcular, rejenerasyon yaparken, diğerleri pas çalıştı. Fenerbahçe, akşam ise taktik ağırlıklı bir antrenmanla günü tamamladı.