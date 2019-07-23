Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber! Transfer suya düştü... Son dakika haberleri
Tottenham'ın yıldız orta saha oyuncusu Victor Wanyama, hakkında çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gideceği iddiaları hakkında konuştu. ESPN'e açıklamalarda bulunan Wanyama, ''Haftaya Tottenham'a dönüp antrenmanlara katılacağım. Hakkımda transfer spekülasyonları çıkması doğaldır. Transfer döneminde böyle haberler her zaman çıkar ama ben bir yere gitmiyorum.'' ifadelerini kullanarak transfer söylentilerine son noktayı koydu.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemine giren Tottenham'ın orta sahası Victor Wanyama, hakkında çıkan iddialara net bir cevap verdi.
Orta sahada görev alan Kenyalı futbolcu, ''Başka takımlar hakkında konuşamam çünkü Tottenham'ın oyuncusuyum. Tottenham ile sözleşmem sürüyor ve bundan gurur duyuyorum. Tabii ki futbolda her şey olabilir. Bazı şeyler çok çabuk değişebilir. Şu anda tatildeyim ve bunun keyfini çıkartıyorum. Şimdilik tek istediğim sağlıklı bir şekilde sezona girmek ve saha içinde takımıma en yüksek yardımı sağlamak.'' sözlerini kullandı.
28 yaşındaki futbolcunun Tanguy Ndombele'nin gelmesinin ardından forma şansı bulamayacağı ve takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu. Wanyama için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ismi anılıyordu.
- 23.07.2019
- Güncelleme: 23.07.2019 17:41
- Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber! Transfer suya düştü... Son dakika haberleri
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Yorum
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Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber! Transfer suya düştü... Son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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