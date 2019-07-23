Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber! Transfer suya düştü... Son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber! Transfer suya düştü... Son dakika haberleri

ve 'ye kötü haber! suya düştü... haberleri

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber! Transfer suya düştü... Son dakika haberleri

Tottenham'ın yıldız orta saha oyuncusu , hakkında çıkan ve 'ye gideceği iddiaları hakkında konuştu. ESPN'e açıklamalarda bulunan Wanyama, ''Haftaya Tottenham'a dönüp antrenmanlara katılacağım. Hakkımda spekülasyonları çıkması doğaldır. Transfer döneminde böyle haberler her zaman çıkar ama ben bir yere gitmiyorum.'' ifadelerini kullanarak transfer söylentilerine son noktayı koydu.

ve 'nin gündemine giren Tottenham'ın orta sahası , hakkında çıkan iddialara net bir cevap verdi.

Orta sahada görev alan Kenyalı futbolcu, ''Başka takımlar hakkında konuşamam çünkü Tottenham'ın oyuncusuyum. Tottenham ile sözleşmem sürüyor ve bundan gurur duyuyorum. Tabii ki futbolda her şey olabilir. Bazı şeyler çok çabuk değişebilir. Şu anda tatildeyim ve bunun keyfini çıkartıyorum. Şimdilik tek istediğim sağlıklı bir şekilde sezona girmek ve saha içinde takımıma en yüksek yardımı sağlamak.'' sözlerini kullandı.

28 yaşındaki futbolcunun Tanguy Ndombele'nin gelmesinin ardından forma şansı bulamayacağı ve takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu. Wanyama için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ismi anılıyordu.

Galatasaray'ın Avusturya kampı

  1. 23.07.2019
  2. Güncelleme: 23.07.2019 17:41
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber! Transfer suya düştü... Son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN