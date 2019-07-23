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23 Temmuz 2019, Salı
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'den 'a veda klibi

Fenerbahçe'den Eljif Elmas'a veda klibi

İtalyan ekibi 'nin bonuslar hariç 16 milyon Euro bedelle ettiği için Kulübü'nden bir veda videosu geldi. Klip kısa süre içerisinde binlerce kez beğenildi.

'nin sabah saatlerinde 'ye olduuğunu KAP'a bildirdiği Makedon futbolcu için sarı-lacivertli kulüptenbir veda klibi geldi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, genç yıldızın stadyumda ve soyunma odasında çekilmiş görüntülerine yer verildi.

16 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle sarı-lacivertlilerin en pahalı giden transferler listesine giren Eljif Elmas'ın bu videosu taraftarlar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

  1. 23.07.2019
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