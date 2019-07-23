Fenerbahçe'de iki kriz birden! Kabus gibi çöktüler... Son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2019, Salı
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'de iki kriz birden! Kabus gibi çöktüler... Son dakika haberleri

Fenerbahçe'de iki kriz birden! Kabus gibi çöktüler... Son dakika haberleri

'de iki ayrı kriz devam ediyor... Islam Slimani, Andre Ayew, , ve gibi maliyeti yüksek oyuncularla yollarını ayıran Fenerbahçe'de ve kabusu sürüyor.

, yeni sezon öncesi Slimani, Ayew, Skrtel, Valbuena, Soldado gibi maliyeti yüksek oyuncularla yollarını ayırdı. Maaş bütçesi rahatladı. Ancak Sarı-Lacivertliler'de ve kâbusu sürüyor.

İKİSİ BİR YILDIZA BEDEL

Yıllık 2.2 milyon Euro kazanan Kameni ile 1.5 milyon Euro maaş alan Reyes, bir türlü kendilerine takım bulamadı. Kadroda düşünülmeyen iki oyuncunun maliyeti, bir yıldızın maaşı kadar.

Eljif Elmas Napoli'de

  1. 23.07.2019
  2. Güncelleme: 23.07.2019 16:39
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