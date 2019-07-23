Fenerbahçe'de iki kriz birden! Kabus gibi çöktüler... Son dakika haberleri
Fenerbahçe'de iki ayrı kriz devam ediyor... Islam Slimani, Andre Ayew, Martin Skrtel, Mathieu Valbuena ve Roberto Soldado gibi maliyeti yüksek oyuncularla yollarını ayıran Fenerbahçe'de Carlos Kameni ve Diego Reyes kabusu sürüyor.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi Slimani, Ayew, Skrtel, Valbuena, Soldado gibi maliyeti yüksek oyuncularla yollarını ayırdı. Maaş bütçesi rahatladı. Ancak Sarı-Lacivertliler'de Carlos Kameni ve Diego Reyes kâbusu sürüyor.
İKİSİ BİR YILDIZA BEDEL
Yıllık 2.2 milyon Euro kazanan Kameni ile 1.5 milyon Euro maaş alan Reyes, bir türlü kendilerine takım bulamadı. Kadroda düşünülmeyen iki oyuncunun maliyeti, bir yıldızın maaşı kadar.
- 23.07.2019
- Güncelleme: 23.07.2019 16:39
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
Fenerbahçe'de iki kriz birden! Kabus gibi çöktüler... Son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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