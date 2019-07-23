Fenerbahçe'de iki kriz birden! Kabus gibi çöktüler... Son dakika haberleri

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi Slimani, Ayew, Skrtel, Valbuena, Soldado gibi maliyeti yüksek oyuncularla yollarını ayırdı. Maaş bütçesi rahatladı. Ancak Sarı-Lacivertliler'de Carlos Kameni ve Diego Reyes kâbusu sürüyor.

İKİSİ BİR YILDIZA BEDEL

Yıllık 2.2 milyon Euro kazanan Kameni ile 1.5 milyon Euro maaş alan Reyes, bir türlü kendilerine takım bulamadı. Kadroda düşünülmeyen iki oyuncunun maliyeti, bir yıldızın maaşı kadar.