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23 Temmuz 2019, Salı
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'de Altay eldiveni giydi

Fenerbahçe'de Altay eldiveni giydi

Sağ el parmağındaki sakatlık sebebiyle atel takan Altay Bayındır'ın atelinin çıkarılması sevindirdi. Ankargücü'nden alınan genç file bekçisi, eldivenlerini giyerek 'da takımla birlikte çalışmalara başladı. Hedefininin ilk onbir olduğunu söyledi.

Sağ el parmağındaki sakatlık sebebiyle atel takan Altay Bayındır'ın atelinin çıkarılması sevindirdi. Ankargücü'nden alınan genç file bekçisi, eldivenlerini giyerek 'da takımla birlikte çalışmalara başladı. Hedefininin ilk onbir olduğunu söyledi.

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  1. 23.7.2019
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