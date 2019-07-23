Fenerbahçe'de Altay eldiveni giydi
Sağ el parmağındaki sakatlık sebebiyle atel takan Altay Bayındır'ın atelinin çıkarılması sevindirdi. Ankargücü'nden alınan genç file bekçisi, eldivenlerini giyerek Avusturya'da takımla birlikte çalışmalara başladı. Hedefininin ilk onbir olduğunu söyledi.
Sağ el parmağındaki sakatlık sebebiyle atel takan Altay Bayındır'ın atelinin çıkarılması sevindirdi. Ankargücü'nden alınan genç file bekçisi, eldivenlerini giyerek Avusturya'da takımla birlikte çalışmalara başladı. Hedefininin ilk onbir olduğunu söyledi.
ÖĞRENCİ İZDİHAMI
Yeni sezon Öğrenci Tribünü kombine kartlarının satışına başlandı. Yoğun ilgiden Ülker Stadı'nda kuyruk oluştu. 1 Ocak 1995 ile 31 Aralık 2003 tarihleri arasında doğan taraftarların alabildiği Öğrenci Tribünü kombine kartları %50 indirimle 700 TL'den satılıyor.
ÜNİVERSİTE GEZİSİ
Fenerbahçe Üniversitesi tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor... Rektör Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, dün Adana ve Mersin'de öğrenci organizasyonlarıyla bir araya geldi. Büyükuslu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu da ziyaret etti.
'19.07' COŞKUSU
Hamburg, Zonguldak ve Çorum dernekleri, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü organize ettikleri etkinliklerle coşkuyla kutladı. Organizasyonlarda, Fenerbahçe ve Türkiye bayraklarıyla yürüyüşler yapılırken, mangal da yapılarak eğlenildi.
- 23.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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