Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Gelecek sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için Avusturya’da bulunan Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı VfL Wolfsburg maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışmaları ile tamamlarken, diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle idmana başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, hücum ve defans oyunlarıyla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 23.07.2019
-
Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
-
Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
-
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.