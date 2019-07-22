Serdar Aziz yeni sezonda taraftarlarının da desteği ile tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade etti. Sporx'e konuşan tecrübeli savunmacı, mükemmel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek şunları söyledi: "Yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte bir bütün olarak hep birlikte olmazsa olmaz tek hedefimiz şampiyonluk. Buna inancımız tam. Büyük Fenerbahçe taraftarının bu yoldaki desteği de bizi daha güçlü kılacak."
Serdar Aziz yeni sezonda taraftarlarının da desteği ile tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade etti. Sporx'e konuşan tecrübeli savunmacı, mükemmel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek şunları söyledi: "Yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte bir bütün olarak hep birlikte olmazsa olmaz tek hedefimiz şampiyonluk. Buna inancımız tam. Büyük Fenerbahçe taraftarının bu yoldaki desteği de bizi daha güçlü kılacak."
- 22.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
Serdar Aziz: Tek hedef şampiyonluk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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