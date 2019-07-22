Serdar Aziz: Tek hedef şampiyonluk

Serdar Aziz yeni sezonda taraftarlarının da desteği ile tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade etti. Sporx'e konuşan tecrübeli savunmacı, mükemmel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek şunları söyledi: "Yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte bir bütün olarak hep birlikte olmazsa olmaz tek hedefimiz şampiyonluk. Buna inancımız tam. Büyük Fenerbahçe taraftarının bu yoldaki desteği de bizi daha güçlü kılacak."