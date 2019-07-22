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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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’a ’den 8 milyon euro

Jailson’a Çin’den 8 milyon euro

en hareketli kulübü 'de bir ayrılık daha gündeme geldi. Eljif'i 'ye satan sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta sahası 'a da sürpriz bir talip çıktı.

A Spor'un haberine göre Ligi ekiplerinden Shanghai , 'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu için 8 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Geçen sezon Çin Ligi'nde şampiyon olan ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Shanghai SIPG, son olarak West Ham'dan 'i 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.

  1. 22.7.2019
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