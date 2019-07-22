Jailson’a Çin’den 8 milyon euro

A Spor'un haberine göre Çin Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson için 8 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Geçen sezon Çin Ligi'nde şampiyon olan ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Shanghai SIPG, son olarak West Ham'dan Marko Arnautovic'i 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.