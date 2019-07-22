Transferin en hareketli kulübü Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gündeme geldi. Eljif'i Napoli'ye satan sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta sahası Jailson'a da sürpriz bir talip çıktı.
A Spor'un haberine göre Çin Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson için 8 milyon euro'luk bir teklif yaptı. Geçen sezon Çin Ligi'nde şampiyon olan ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Shanghai SIPG, son olarak West Ham'dan Marko Arnautovic'i 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.
- 22.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
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eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
Jailson’a Çin’den 8 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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