Fenerbahçe'nin gündemindeki Wanyama: Bir yere gitmiyorum
Fenerbahçe ile anılan Tottenham'ın Kenya'lı ön liberosu Victor Wanyama, bir yere gitmeyeceğini söyledi. 28 yaşındaki futbolcu, "Haftaya Tottenham'la tekrar çalışmalara başlayacağım. Spekülasyonlar üzerinde fazla durmak istemiyorum. Transfer penceresi açıkken bir oyuncunun diğer kulüplerle bağlantı kurması normal, ancak hiçbir yere gitmiyorum" dedi.
Fenerbahçe ile anılan Tottenham'ın Kenya'lı ön liberosu Victor Wanyama, bir yere gitmeyeceğini söyledi. 28 yaşındaki futbolcu, "Haftaya Tottenham'la tekrar çalışmalara başlayacağım. Spekülasyonlar üzerinde fazla durmak istemiyorum. Transfer penceresi açıkken bir oyuncunun diğer kulüplerle bağlantı kurması normal, ancak hiçbir yere gitmiyorum" dedi.
- 22.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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