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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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'nin gündemindeki Wanyama: Bir yere gitmiyorum

Fenerbahçe'nin gündemindeki Wanyama: Bir yere gitmiyorum

ile anılan Tottenham'ın Kenya'lı ön liberosu , bir yere gitmeyeceğini söyledi. 28 yaşındaki futbolcu, "'la tekrar çalışmalara başlayacağım. Spekülasyonlar üzerinde fazla durmak istemiyorum. penceresi açıkken bir oyuncunun diğer kulüplerle bağlantı kurması normal, ancak hiçbir yere gitmiyorum" dedi.

ile anılan Tottenham'ın Kenya'lı ön liberosu , bir yere gitmeyeceğini söyledi. 28 yaşındaki futbolcu, "'la tekrar çalışmalara başlayacağım. Spekülasyonlar üzerinde fazla durmak istemiyorum. penceresi açıkken bir oyuncunun diğer kulüplerle bağlantı kurması normal, ancak hiçbir yere gitmiyorum" dedi.

  1. 22.7.2019
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