Fenerbahçe YouTube’da 1 milyonu geçti
Fenerbahçe'nin resmi YouTube kanalı 1 milyon aboneye ulaştı ve bunu başaran ilk Türk takımı oldu. Sarı-lacivertlilerin ardından Galatasaray da 1 milyonu geçtiğini açıkladı. Yönetim, #FenerbahçeYoutubeda- 1Milyon etiketiyle Twitter'da kampanya başlatmıştı.
Fenerbahçe'nin resmi YouTube kanalı 1 milyon aboneye ulaştı ve bunu başaran ilk Türk takımı oldu. Sarı-lacivertlilerin ardından G.Saray da 1 milyonu geçtiğini açıkladı. Yönetim, #FenerbahçeYoutubeda- 1Milyon etiketiyle Twitter'da kampanya başlatmıştı.
- 22.7.2019
-
Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
-
Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
-
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
Fenerbahçe YouTube’da 1 milyonu geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.