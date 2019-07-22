Fenerbahçe YouTube’da 1 milyonu geçti

Fenerbahçe'nin resmi YouTube kanalı 1 milyon aboneye ulaştı ve bunu başaran ilk Türk takımı oldu. Sarı-lacivertlilerin ardından G.Saray da 1 milyonu geçtiğini açıkladı. Yönetim, #FenerbahçeYoutubeda- 1Milyon etiketiyle Twitter'da kampanya başlatmıştı.