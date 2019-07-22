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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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’da 1 milyonu geçti

Fenerbahçe YouTube’da 1 milyonu geçti

'nin resmi kanalı 1 milyon aboneye ulaştı ve bunu başaran ilk Türk takımı oldu. Sarı-lacivertlilerin ardından Galatasaray da 1 milyonu geçtiğini açıkladı. Yönetim, #FenerbahçeYoutubeda- 1Milyon etiketiyle Twitter'da kampanya başlatmıştı.

'nin resmi kanalı 1 milyon aboneye ulaştı ve bunu başaran ilk Türk takımı oldu. Sarı-lacivertlilerin ardından G.Saray da 1 milyonu geçtiğini açıkladı. Yönetim, #FenerbahçeYoutubeda- 1Milyon etiketiyle Twitter'da kampanya başlatmıştı.

  1. 22.7.2019
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