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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Skrtel'den Comolli'ye: Kalıyorum

Skrtel'den Comolli'ye: Kalıyorum

Görüştüğü kulüplerden istediği teklifi alamayan 'in Damien Comolli'yi arayarak kalmak istediğini söylediği bildirildi. 34 yaşındaki oyuncu ile Yanal'ın onay vermesi halinde 1+1 yıllık yeni sözleşme yapılması bekleniyor.

Görüştüğü kulüplerden istediği teklifi alamayan 'in Damien Comolli'yi arayarak kalmak istediğini söylediği bildirildi. 34 yaşındaki oyuncu ile Yanal'ın onay vermesi halinde 1+1 yıllık yeni sözleşme yapılması bekleniyor.

  1. 22.7.2019
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