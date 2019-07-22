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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Eljif Elmas artık Napoli'li

Günlerdir konuşulan nihayet tamamlandı. , 'ye gitti. İtalyan ekibi, 19 yaşındaki oyuncuya resmi imzayı attırdı. Bonservis parasının da 'nin hesabına yattığı bildirildi.

Sarı-lacivertli ekibin 16 milyon euro peşin para aldığı öğrenildi. Eljif'in 50 maç oynaması durumunda 1.5 milyon euro da bonus ödemesi yapacak. sonraki satıştan da pay alacak.

KALPLERLE VEDA ETTİ
Eljif Elmas dün sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye veda etti. Samandıra'daki antrenman tesislerinden ayrılırken bir videosunu paylaşan 19 yaşındaki oyuncu, videoya sarı ve lacivert kalpler ile el sallama emojileri koyup 'güle güle' mesajı verdi. Eljif'in berberi de geçtiğimiz günlerde 'son saç traşı' diyerek, genç oyuncuyla fotoğraf paylaşmıştı.

REKOR KIRARAK GİTTİ
Eljif, 16 milyon euro'luk transferiyle Fenerbahçe'nin en çok bonservis kazandığı iki oyuncudan biri oldu. Eski rekor 2015- 16 sezonu öncesi yine 16 milyon euro'ya Al Ahli'ye giden 'a aitti. Ancak Eljif'in anlaşmasında bonuslar da bulunuyor. Genç oyuncu bonusların gerçekleşmesi halinde tek başına bu rekorun sahibi olacak.

  1. 22.7.2019
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