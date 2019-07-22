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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Rizespor’a

Barış Alıcı Rizespor’a

'ya götürülmeyen , 'a kiralandı. 22 yaşındaki oyuncu için ekibi ile anlaşmaya varıldığı bildirildi. , Barış'ın yanı sıra 'den Frey'le de ilgilendiklerini açıklamıştı.

'ya götürülmeyen , 'a kiralandı. 22 yaşındaki oyuncu için ekibi ile anlaşmaya varıldığı bildirildi. , Barış'ın yanı sıra 'den Frey'le de ilgilendiklerini açıklamıştı.

  1. 22.7.2019
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