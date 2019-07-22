Barış Alıcı Rizespor’a
Avusturya'ya götürülmeyen Barış Alıcı, Çaykur Rizespor'a kiralandı. 22 yaşındaki oyuncu için Karadeniz ekibi ile anlaşmaya varıldığı bildirildi. İsmail Kartal, Barış'ın yanı sıra Fenerbahçe'den Frey'le de ilgilendiklerini açıklamıştı.
Avusturya'ya götürülmeyen Barış Alıcı, Çaykur Rizespor'a kiralandı. 22 yaşındaki oyuncu için Karadeniz ekibi ile anlaşmaya varıldığı bildirildi. İsmail Kartal, Barış'ın yanı sıra Fenerbahçe'den Frey'le de ilgilendiklerini açıklamıştı.
- 22.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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