Slimani'nin kupa kavgası
Islam ?Slimani, Afrika Kupası finaline damga vurdu ama golleriyle değil kupa kavgasıyla! 31 yaşındaki oyuncu, Cezayir'in Senegal'i 1-0 yenerek şampiyon olduğu maçın ardından kupayı kimseye bırakmak istemeyince takım arkadaşlarıyla tartıştı. Mahrez kupayı çekerek alabildi.
Islam ?Slimani, Afrika Kupası finaline damga vurdu ama golleriyle değil kupa kavgasıyla! 31 yaşındaki oyuncu, Cezayir'in Senegal'i 1-0 yenerek şampiyon olduğu maçın ardından kupayı kimseye bırakmak istemeyince takım arkadaşlarıyla tartıştı. Mahrez kupayı çekerek alabildi.
- 21.7.2019
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Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
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Konoplyanka'da sona doğru
Toplam 1
Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
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Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
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