Slimani'nin kupa kavgası

Islam ?Slimani, Afrika Kupası finaline damga vurdu ama golleriyle değil kupa kavgasıyla! 31 yaşındaki oyuncu, Cezayir'in Senegal'i 1-0 yenerek şampiyon olduğu maçın ardından kupayı kimseye bırakmak istemeyince takım arkadaşlarıyla tartıştı. Mahrez kupayı çekerek alabildi.