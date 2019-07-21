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21 Temmuz 2019, Pazar
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'nin kupa kavgası

Slimani'nin kupa kavgası

Islam ?, finaline damga vurdu ama golleriyle değil kupa kavgasıyla! 31 yaşındaki oyuncu, Cezayir'in Senegal'i 1-0 yenerek şampiyon olduğu maçın ardından kupayı kimseye bırakmak istemeyince takım arkadaşlarıyla tartıştı. Mahrez kupayı çekerek alabildi.

Islam ?, finaline damga vurdu ama golleriyle değil kupa kavgasıyla! 31 yaşındaki oyuncu, Cezayir'in Senegal'i 1-0 yenerek şampiyon olduğu maçın ardından kupayı kimseye bırakmak istemeyince takım arkadaşlarıyla tartıştı. Mahrez kupayı çekerek alabildi.

  1. 21.7.2019
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